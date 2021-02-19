Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 16 haftaya nefes nefese giriyor. Hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği büyük bir merakla beklenirken, TAKVİM çok çarpıcı bir istatistiği ortaya çıkarıyor.
Şu anda 51 puanı bulunan ve averajla zirvede yer alan Galatasaray tarih tekerrür ederse bu sezon mutlu sona ulaşacak. Çünkü Cimbom tam 35 yıldır 24. maç sonunda zirvede yer aldığı tüm sezonları şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-Kırmızılılar 1985-86 sezonundan bu yana 11 kez ligde 24. maçların ardından lider durumda yer aldı. Galatasaray bu sezonların hiçbirinde hata yapmadı ve lig bitiminde de zirvedeki yerini korudu. Eğer Cimbom bu istatistiğini devam ettirebilirse sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşacak.