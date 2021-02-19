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    • 19.02.2021 12:54
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    İstatistikler şampiyonu belirledi! , Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon... Kim şampiyon olacak?

    Süper Lig'de uzun yıllardır görülmeyen bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Zirvede ilk üç sırada yer alan , Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 51 puanı bulunurken, Trabzon da onları 45 puanla yakından takip ediyor. Peki istatistiklere göre kim şampiyon olacak? TAKVİM o gerçeği ortaya çıkardı...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İstatistikler belirledi! Kim şampiyon olacak?

    Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 16 haftaya nefes nefese giriyor. Hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği büyük bir merakla beklenirken, TAKVİM çok çarpıcı bir istatistiği ortaya çıkarıyor.



    Şu anda 51 puanı bulunan ve averajla zirvede yer alan Galatasaray tarih tekerrür ederse bu sezon mutlu sona ulaşacak. Çünkü Cimbom tam 35 yıldır 24. maç sonunda zirvede yer aldığı tüm sezonları şampiyon olarak tamamladı.



    Sarı-Kırmızılılar 1985-86 sezonundan bu yana 11 kez ligde 24. maçların ardından lider durumda yer aldı. Galatasaray bu sezonların hiçbirinde hata yapmadı ve lig bitiminde de zirvedeki yerini korudu. Eğer Cimbom bu istatistiğini devam ettirebilirse sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşacak.



        Galatasaray son olarak 1985-86 sezonunda 24. haftaya 34 puanla lider bitirmiş ancak maratonun sonunda 56 puan ve averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.



        İşte son 35 yılda Sarı-Kırmızılılar'ın 24. maçlar sonunda lider geçtiği sezonlar ve şampiyonlar:



        SEZON ŞAMPİYON
        1987-1988 GALATASARAY
        1993-1994 GALATASARAY
        1996-1997 GALATASARAY
        1997-1998 GALATASARAY
        1998-1999 GALATASARAY
        1999-2000 GALATASARAY
        2001-2002 GALATASARAY
        2005-2006 GALATASARAY
        2011-2012 GALATASARAY
        2012-2013 GALATASARAY
        2017-2018 GALATASARAY
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        Haberler Spor İstatistikler şampiyonu belirledi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim şampiyon olacak?