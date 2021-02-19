



Sarı-Kırmızılılar 1985-86 sezonundan bu yana 11 kez ligde 24. maçların ardından lider durumda yer aldı. Galatasaray bu sezonların hiçbirinde hata yapmadı ve lig bitiminde de zirvedeki yerini korudu. Eğer Cimbom bu istatistiğini devam ettirebilirse sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşacak.