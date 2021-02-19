Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.02.2021 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2021 13:03
    ABONE OL

    3 büyükler bir kez daha karşı karşıya! Bu sefer konu

    ’de şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren , ve , transferde de daha şimdiden karşı karşıya gelmek üzere. Söz konusu isim ise 'da forma giyen milli futbolcu . Karaman'ın 1 Temmuz'da boşa çıkacak olması ise bu transferde rekabeti daha da kızıştıracak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    3 büyükler o isim için karşı karşıya geldi

    Süper Lig'de 51'er puanla zirveyi paylaşan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer için şimdiden kollarını sıvadı. Ezeli rakipler, transfer dönemi başlamadan tanıdık bir futbolcu için karşı karşıya geldi.

    3 BÜYÜK DE DEVREYE GİRDİ
    Alman ekibi Forttuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferi için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girdi.

    MİLLİ FUTBOLCU AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN SONRA KARAR VERMEK İSTİYOR
    Bu sezon başında da üç büyük kulübün de transferi için çaba sarf ettiği ancak sonuç alamadığı 26 yaşındaki Kenan Karaman'ın ise transferi ile ilgili son kararı Avrupa Şampiyonası sonrası vermek istediği öğrenildi.

        YAZIN BOŞA ÇIKACAK
        1 Temmuz'da boşa çıkacak olan Kenan için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer yarışının ilerleyen dönemde daha da kızışması bekleniyor.

        MİLLİ FORMAYLA 17 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ
        Üç büyük takımın da istediği Kenan Karaman, A Milli Takım ile 17 maçta 4 gol kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor 3 büyükler bir kez daha karşı karşıya! Bu sefer konu Kenan Karaman