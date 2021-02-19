Süper Lig'de 51'er puanla zirveyi paylaşan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer için şimdiden kollarını sıvadı. Ezeli rakipler, transfer dönemi başlamadan tanıdık bir futbolcu için karşı karşıya geldi.
3 BÜYÜK DE DEVREYE GİRDİ
Alman ekibi Forttuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın transferi için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girdi.
MİLLİ FUTBOLCU AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN SONRA KARAR VERMEK İSTİYOR
Bu sezon başında da üç büyük kulübün de transferi için çaba sarf ettiği ancak sonuç alamadığı 26 yaşındaki Kenan Karaman'ın ise transferi ile ilgili son kararı Avrupa Şampiyonası sonrası vermek istediği öğrenildi.