MİLLİ FUTBOLCU AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN SONRA KARAR VERMEK İSTİYOR

Bu sezon başında da üç büyük kulübün de transferi için çaba sarf ettiği ancak sonuç alamadığı 26 yaşındaki Kenan Karaman'ın ise transferi ile ilgili son kararı Avrupa Şampiyonası sonrası vermek istediği öğrenildi.