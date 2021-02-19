Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 25. hafta sonunda 51 puan ile zirvede bulunan Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Bu sezon iki kez karşı karşıya geldiği rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip bu kez sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Zorlu maç öncesi Alanya'da kampa giren Galatasaray'da Fatih Terim'in bu maça özel hazırlık yaptığı ve farklı bir 11 ile sahaya çıkmayı planladığı öğrenildi. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

19.02.2021 12:12 - Son Güncelleme: 19.02.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





