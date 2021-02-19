Bugünkü
Takvim

Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 25. hafta sonunda 51 puan ile zirvede bulunan Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Bu sezon iki kez karşı karşıya geldiği rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip bu kez sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Zorlu maç öncesi Alanya'da kampa giren Galatasaray'da Fatih Terim'in bu maça özel hazırlık yaptığı ve farklı bir 11 ile sahaya çıkmayı planladığı öğrenildi. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

19.02.2021 12:12 - Son Güncelleme: 19.02.2021 12:12
Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi.

Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

Zorlu maçı öncesi Fatih Terim'den farklı plan! İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

BU SEZON Kİ 3. MAÇ

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.