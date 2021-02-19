Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili kaleme aldığı yazının ardından, bugün köşesinde bir kez daha konuya değindi.
Maç gününe ait bütün görüntülerin savcıda olduğuna dikkat çeken Uluç, sarı-lacivertli camianın kimler için izin istediğini sorarak "Statta olanlar kimlere küfür kafir saldırdı? Kamuoyu açıklama bekliyor, Sayın Savcım!" dedi.
İşte Hıncal Uluç'un "6222 ÖZEL SAVCIMA" ara başlıklı yazısının o bölümü
Önceki gün size bir açık mektup yazmıştım, Sayın Savcım.. Dün sabah gazetelerde, Fenerbahçe'nin tüm ithamları yalanladığı haberleri manşetlerdeydi.