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    • 19.02.2021 10:06
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    'tan savcısına dikkat çeken çağrı: - maçında olanlar kimlere küfür kafir saldırdı?

    Sabah Gazetesi'nin usta kalemi , 6 Şubat'ta oynanan - derbisinde yaşanan tribün olaylarıyla ilgili yeni bir yazı daha kaleme aldı. Fenerbahçe'nin karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Uluç, "Statta olanlar kimlere küfür kafir saldırdı? Kamuoyu açıklama bekliyor, Sayın Savcım!" dedi.

    Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili kaleme aldığı yazının ardından, bugün köşesinde bir kez daha konuya değindi.

    Maç gününe ait bütün görüntülerin savcıda olduğuna dikkat çeken Uluç, sarı-lacivertli camianın kimler için izin istediğini sorarak "Statta olanlar kimlere küfür kafir saldırdı? Kamuoyu açıklama bekliyor, Sayın Savcım!" dedi.

    İşte Hıncal Uluç'un "6222 ÖZEL SAVCIMA" ara başlıklı yazısının o bölümü
    Önceki gün size bir açık mektup yazmıştım, Sayın Savcım.. Dün sabah gazetelerde, Fenerbahçe'nin tüm ithamları yalanladığı haberleri manşetlerdeydi.



        Hangisi doğru?.
        İthamlar mı, yalanlamalar mı?.
        Bu soruya en doğru, en tartışılmaz yanıtı verecek kişi sizsiniz.



        Çünkü bütün görüntüler elinizde.. Bağdat Caddesi'nden başlayarak, stat önüne ve içine dek yüzlerce güvenlik kamerasında ki hepsi sizde, her şey kayıtlı.
        Yasak saatlerde stada kaç kişi geldi, içeri kaç kişi girdi, yasak tribünlere kaç kişi oturdu?. Bu oturanlar kimlere küfür kâfir saldırdı?.



        Fenerbahçe Kulübü, Sağlık Çalışanlarına 7/24 sokağa çıkma yasağı olmadığı için, kaç kişi için izin istedi?. Bu izni kim, hangi makam verdi ve denetledi?.
            Haberler Spor Hıncal Uluç'tan spor savcısına dikkat çeken çağrı: Fenerbahçe - Galatasaray maçında olanlar kimlere küfür kafir saldırdı?