



Çünkü bütün görüntüler elinizde.. Bağdat Caddesi'nden başlayarak, stat önüne ve içine dek yüzlerce güvenlik kamerasında ki hepsi sizde, her şey kayıtlı.

Yasak saatlerde stada kaç kişi geldi, içeri kaç kişi girdi, yasak tribünlere kaç kişi oturdu?. Bu oturanlar kimlere küfür kâfir saldırdı?.