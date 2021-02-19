Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmak istiyor.
SAKATLAR İYİLEŞİYOR
Kanarya bir yandan da sakatlardan gelen olumlu haberler teknik heyeti sevindiriyor. Takıma dönen Pelkas'ın ardından Novak, İrfan Can ve Gustavo'nun da Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.
YILIN SON BOMBASI İÇİN KOLLARI SIVADI
Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonunda yılın bombasını patlatmak için kolları sıvadı.