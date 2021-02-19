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    • 19.02.2021 10:34
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    Özil ve Kahveci'den sonra Fenerbahçe'de sezonun son transfer bombası:

    Sezon ortasında yaptığı transferlerle spor kamuoyunu sallayan Fenerbahçe, yılın son bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleriyle taraftarlarını mutlu eden sarı lacivertli ekibin sıradaki bombası başka bir yıldız isim: . Premier Lig ekibi 'de kiralık olarak forma giyen Cengiz için devreye girdi.

    Kanarya'da sezonun son bombası!

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla deviren Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmak istiyor.


    SAKATLAR İYİLEŞİYOR
    Kanarya bir yandan da sakatlardan gelen olumlu haberler teknik heyeti sevindiriyor. Takıma dönen Pelkas'ın ardından Novak, İrfan Can ve Gustavo'nun da Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.


    YILIN SON BOMBASI İÇİN KOLLARI SIVADI
    Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonunda yılın bombasını patlatmak için kolları sıvadı.



        CENGİZ ÜNDER BOMBASI
        Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü.
        Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.


        SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
        Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında ortaya atılan iddialar arasında.

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        Haberler Spor Özil ve Kahveci'den sonra Fenerbahçe'de sezonun son transfer bombası: Cengiz Ünder