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    • 22.01.2021 18:57
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    TAKVİM için 'yı yazdı! li gazeteci doğruladı...

    Son dakika transfer haberleri... İlk olarak TAKVİM'in yazdığı 'nin operasyonunu li Gazeteci doğruladı. Fenerbahçe birçok takımdan teklif alan 29 yaşındaki Marega’yı kadrosuna katmak için elini çabuk tutuyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim yazdı Portekizli gazeteci doğruladı

    İlk olarak TAKVİM'in yazdığı Fenerbahçe'nin Moussa Marega operasyonunu Portekizli Gazeteci Luis Aguilar doğruladı.

    ASIL BOMBA MAREGA
    Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan ve Samuel Osayi ile anlaşan Fenerbahçe'nin asıl hedefini TAKVİM ortaya çıkarmıştı.

    TAKVİM, "Asıl bomba Marega" haberiyle Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda serbest kalacan olan Malili forvetle görüşmelere başladığını, Porto'nun yıldız forvetle yeni sözleşme yapmayacağını yazmıştı.

    Bu haber çok büyük ses getirirken, Portekiz'den transferle ilgili önemli bir açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, "Marega, sezon sonunda serbest kalacak. Porto oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak" ifadesini kullandı.

    FENERBAHÇE HIZLI DAVRANIYOR
    Fenerbahçe birçok takımdan teklif alan 29 yaşındaki Marega'yı kadrosuna katmak için elini çabuk tutuyor. Yönetim Osayi gibi Marega'yla da serbest kalmadan sözleşme imzalamak istiyor.

        MAREGA OPERASYONU
        İlk olarak TAKVİM'in yazdığı Marega operasyonunu İHA da bugün şu ifadelerle geçti:

        Forvet takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe'nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan Moussa Marega ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi.

        Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega'yı gündemine aldı.

        Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe'nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

        Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'de QPR formasını giyen Samuel Osayi ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı. Sarı-lacivertliler, forvet içinse Porto'nun Malili golcüsü Moussa Marega'yı bitirmek istiyor.

        PORTO İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIYOR
        Sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi. Porto'nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar flaş değerlendirmelerde bulundu. Aguilar oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, "Marega, Porto'nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor" dedi.

            Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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            Haberler Spor TAKVİM Fenerbahçe için Moussa Marega'yı yazdı! Portekizli gazeteci doğruladı...