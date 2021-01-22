İlk olarak TAKVİM'in yazdığı Fenerbahçe'nin Moussa Marega operasyonunu Portekizli Gazeteci Luis Aguilar doğruladı.
ASIL BOMBA MAREGA
Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan ve Samuel Osayi ile anlaşan Fenerbahçe'nin asıl hedefini TAKVİM ortaya çıkarmıştı.
TAKVİM, "Asıl bomba Marega" haberiyle Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda serbest kalacan olan Malili forvetle görüşmelere başladığını, Porto'nun yıldız forvetle yeni sözleşme yapmayacağını yazmıştı.
Bu haber çok büyük ses getirirken, Portekiz'den transferle ilgili önemli bir açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, "Marega, sezon sonunda serbest kalacak. Porto oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE HIZLI DAVRANIYOR
Fenerbahçe birçok takımdan teklif alan 29 yaşındaki Marega'yı kadrosuna katmak için elini çabuk tutuyor. Yönetim Osayi gibi Marega'yla da serbest kalmadan sözleşme imzalamak istiyor.