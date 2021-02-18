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    • 18.02.2021 11:12
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    Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Pepe, 'a yumruk savurdu

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla devam etti. Portekiz'in takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi 'u ağırladı. Porto rakibini 2-1 ile geçerken karşılaşmaya Pepe ile arasında yaşananlar damga vurdu.

    AA
    Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay!

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus kozlarını paylaştı. Ev sahibi Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaya Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.



    Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.


    PEPE İLE MERİH ARASINDA GERGİN ANLAR
    Maça kulübede başlayan milli futbolcumuz, 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil olurken, ikinci yarıda Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe ile tartışma yaşadı.

    Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.


    PEPE YUMRUK SALLADI
    Juventus'un kullandığı kornerde gol atmak için ceza sahasındaki yerini alan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Pepe, söz konusu pozisyonda Merih'in kendisine faul yaptığını düşünerek milli futbolcumuza sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.

        Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.

        EMİRAL'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
        Gerginliği daha da tırmandıran ve Merih'in üzerine yürüyen Portekizli futbolcu, maçın hakemi Carlos Del Cerro Grande'ye de Merih Demiral'ın gözüne vurduğunu işaret ederek itirazda bulundu.


        Hakem Carlos Del Cerro Grande, söz konusu pozisyonda hiçbir oyuncuyu kartla cezalandırmazken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


        Yayıncı kuruluş spikeri ise o anları, "Bu arada Pepe yumruğunu savuruyor ancak Merih'e gelmiyor..." sözleriyle izleyicilere aktardı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla devam etti.

        Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

        Porto, 2. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

        Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

        BORUSSİA DORTMUND DEPLASMANDA KAZANDI
        Gecenin diğer maçında İspanya temsilcisi Sevilla, Almanya ekibi Borussia Dortmund'u Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

            Ev sahibi ekip, 7. dakikada Suso'nun attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

            Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.

            İki karşılaşmanın da rövanşı, 9 Mart'ta oynanacak.

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