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PEPE YUMRUK SALLADI

Juventus'un kullandığı kornerde gol atmak için ceza sahasındaki yerini alan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Pepe, söz konusu pozisyonda Merih'in kendisine faul yaptığını düşünerek milli futbolcumuza sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.