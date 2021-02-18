UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus kozlarını paylaştı. Ev sahibi Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaya Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.
PEPE İLE MERİH ARASINDA GERGİN ANLAR
Maça kulübede başlayan milli futbolcumuz, 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil olurken, ikinci yarıda Porto'nun tecrübeli stoperi Pepe ile tartışma yaşadı.
Görüntüler BeinSports'dan alınmıştır.
PEPE YUMRUK SALLADI
Juventus'un kullandığı kornerde gol atmak için ceza sahasındaki yerini alan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Pepe, söz konusu pozisyonda Merih'in kendisine faul yaptığını düşünerek milli futbolcumuza sinirlendi ve yere inerken yumruk savurdu.