Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. QPR formasını giyen Samuel Osayi ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler'in asıl hedefini TAKVİM açıklıyor. Fener, Porto'nun forveti Moussa Marega'nın peşinde.