Marcao ile sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile bir kez daha masaya oturacak. Aslan, tıpkı Gedson Fernandes'de olduğu gibi bu transferde de Terim-Rui Costa (Benfica Sportif Direktörü) yakınlığına güveniyor.

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