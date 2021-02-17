Ara transferde 5 oyuncuyu (Halil, Onyekuru, Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes) kadrosuna katan Galatasaray'ın stoper takviyesine de uğraştığı ortaya çıktı.
Benfica'dan Francisco Ferreira (Ferro) için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için limiti açamadı ve bu transferi erteledi. Valencia'ya kiralanan Ferro'yu takibe alan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Benfica'ya dönecek stoper için tekrar hamle yapacak.
1.91 boyunda ve 23 yaşındaki Portekizli, alt yaş kategorilerinde milli takım formasını da giydi.