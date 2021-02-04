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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın altyapısından çıktıktan sonra Almanya'nın yolunu tutan Ozan Kabak, devre arası transfer döneminde Schalke'den ayrılarak Liverpool'a transfer oldu. İngiliz devi genç stoper için kesenin ağzını açarken, bu transferden Galatasaray'ın pay alıp almayacağı merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

04.02.2021 11:44 - Son Güncelleme: 04.02.2021 11:44
Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Galatasaray altyapısından çıkan önemli yeteneklerden olan Ozan Kabak, ara transfer döneminde gündem oldu.

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Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Genç yetenek, formasını giydiği Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı.

Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Ozan'ın transferi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yetiştirme payı alıp almayacağını merak ediyor.

Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, "yetiştirme payı" olarak bu transferden yüzde 5 alacak.

Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon euro civarı para girecek.

Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.