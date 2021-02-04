Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın altyapısından çıktıktan sonra Almanya'nın yolunu tutan Ozan Kabak, devre arası transfer döneminde Schalke'den ayrılarak Liverpool'a transfer oldu. İngiliz devi genç stoper için kesenin ağzını açarken, bu transferden Galatasaray'ın pay alıp almayacağı merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

04.02.2021 11:44 - Son Güncelleme: 04.02.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





