Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Liverpool'dan ne kadar pay alacak?
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın altyapısından çıktıktan sonra Almanya'nın yolunu tutan Ozan Kabak, devre arası transfer döneminde Schalke'den ayrılarak Liverpool'a transfer oldu. İngiliz devi genç stoper için kesenin ağzını açarken, bu transferden Galatasaray'ın pay alıp almayacağı merak konusu olmuştu. İşte detaylar...
04.02.2021 11:44
- Son Güncelleme: 04.02.2021 11:44
Galatasaray altyapısından çıkan önemli yeteneklerden olan Ozan Kabak, ara transfer döneminde gündem oldu.
Genç yetenek, formasını giydiği Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı.
Ozan'ın transferi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yetiştirme payı alıp almayacağını merak ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, "yetiştirme payı" olarak bu transferden yüzde 5 alacak.
Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon euro civarı para girecek.
İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.