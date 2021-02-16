Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Newcastle United'ın deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. Bunun nedeni ise Siyah-Beyazlı takımın sağ beki Emil Krafth'ın 90 dakika boyunca çok çok kötü bir performans sergilemesi.
Newcastle United taraftarı, Galatasaray'a transfer olan DeAndre Yedlin'in göndermesine büyük tepki gösterip, maçın ardından teknik direktör Steve Bruce'u eleştiri yağmuruna tuttu.
Krafth, Chelsea'nin yıldızı Timo Werner karşısında çok zor durumlara düşerken, Alman forvet 1 gol atıp 1 golün de hazırlayıcısı oldu.