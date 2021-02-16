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    • 16.02.2021 16:38
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    'da krizi! 'a transfer oldu, İngilizler küplere bindi

    'ın devre arasında bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı ile ilgili İngiliz taraftarlar kulübünü adeta topa tuttu. Ligde oynanan son karşılaşmada Chelsea'nin yıldızı Werner karşısında sağ bek Krafth'ın yetersiz performansı sonrası teknik direktör Steve Bruce eleştiri oklarının hedefi olurken, "Giden sağ bek Yedlin değil Krafth olmalıydı" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Newcastle United'da Yedlin krizi

    Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Newcastle United'ın deplasmanda Chelsea'ye 2-0 yenilmesinin ardından ortalık karıştı. Bunun nedeni ise Siyah-Beyazlı takımın sağ beki Emil Krafth'ın 90 dakika boyunca çok çok kötü bir performans sergilemesi.

    Newcastle United taraftarı, Galatasaray'a transfer olan DeAndre Yedlin'in göndermesine büyük tepki gösterip, maçın ardından teknik direktör Steve Bruce'u eleştiri yağmuruna tuttu.



    Krafth, Chelsea'nin yıldızı Timo Werner karşısında çok zor durumlara düşerken, Alman forvet 1 gol atıp 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

        Takımın diğer sağ beki Javier Manquillo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini belirten taraftarlar, "Yedlin'in gönderilmesi büyük bir hataydı ve biz şimdi bu hatanın bedelini ödüyoruz. Giden sağ bek Yedlin değil Krafth olmalıydı" yorumunu yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısının gündemi de DeAndre Yedlin oldu.

        Newcastle Teknik Direktörü Steve Bruce, ABD'li yıldızın ayrılığıyla ilgili eleştirilere, "Takımda üç sağ bekimiz vardı. Ve biz bir karar verdik. Bazen böyle kararlar vermeye mecbur kalıyorsunuz. Başka birinin takıma girmesi için bir yol açmalıydık. Bu konuda bir pişmanlığım yok" yanıtını verdi.
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        Haberler Spor Newcastle United'da DeAndre Yedlin krizi! Galatasaray'a transfer oldu, İngilizler küplere bindi