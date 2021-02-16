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    • 16.02.2021 16:53
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    Kadınlar Ligi'nde oynanacak - Beşiktaş derbisinin saati ve yeri değişti

    Son dakika haberine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde yarın oynanacak olan - Beşiktaş HDI Sigorta derbisinin başlama saati ve yeri değişti.

    Açıklama geldi! Derbinin yeri ve saati değişti

    Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın saat 17.15'te Güngören Salonu'nda oynanması planlanan -Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Herbalife Nutrition KBSL 20. haftasında evimizde oynayacağımız Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, Güngören Spor Salonu'nda süren tadilat çalışmaları sebebiyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, karşılaşmanın başlangıç saatinin 18.30 olarak güncellendiği belirtildi.

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