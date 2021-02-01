Galatasaray'ın Newcastle United'tan transfer ettiği DeAnde Yedlin dün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen ABD'li sağ bek gün içinde resmi sözleşmeye imza atacak.
YEDLİN'İN BABASI O DAHA DOĞMADAN HAPSE GİRMİŞ
Yedlin futbolu ve sıra dışı imajının yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkatleri çekiyor. Çok zor bir çocukluk yaşayan yıldız futbolcu babasını hiç tanımamış. Çünkü Yedlin'in babası, o daha doğmadan hapse girmiş ve ömür boyu ceza almış.
"İNSANLAR HİKAYEMİ VE NEREDEN GELDİĞİMİ BİLSİN İSTİYORUM"
Annesi, amcası ve babaannesi tarafından oldukça sıkıntılı şartlarda büyütülen Yedlin, "İnsanlar hikayemi ve nereden geldiğimi bilsin istiyorum" ifadesini kullanıyor. ABD'li futbolcu sahadaki mücadeleci yapısını da çocukken öğrendiği "Pes etmeme" duygusuna borçlu olduğunu söylüyor.