YEDLİN'İN BABASI O DAHA DOĞMADAN HAPSE GİRMİŞ



Yedlin futbolu ve sıra dışı imajının yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkatleri çekiyor. Çok zor bir çocukluk yaşayan yıldız futbolcu babasını hiç tanımamış. Çünkü Yedlin'in babası, o daha doğmadan hapse girmiş ve ömür boyu ceza almış.