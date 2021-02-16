KAĞAN MORADAOĞLU ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR!

Sezon başından itibaren A takımla birlikte antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki file bekçisi Kağan Moradaoğlu, Başakşehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Genç oyuncuyu teknik ekip psikolojik olarak maça hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli takımında da görev yapan Kağan Moradaoğlu, 193 cm boyunda ve kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.