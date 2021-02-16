Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.
Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
KALEYE GENÇ KAĞAN GEÇECEK
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradaoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.