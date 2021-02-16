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    • 16.02.2021 15:02
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    Trabzon'da kalede sıkıntısı! Başakşehir maçında sürpriz isim forma giyecek

    Abdullah Avcı yönetiminde ligde yoluna doludizgin devam eden Trabzon, şoku ile sarsılıyor. Başakşehir maçı öncesi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs nedeniyle izolasyonda olduğu ve zorlu karşılaşmada kaleyi 18 yaşındaki 'nun koruyacağı öğrenildi.

    Trabzonspor'da kalede koronavirüs sıkıntısı

    Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.

    Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

    KALEYE GENÇ KAĞAN GEÇECEK
    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradaoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.

        KAĞAN MORADAOĞLU ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR!
        Sezon başından itibaren A takımla birlikte antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki file bekçisi Kağan Moradaoğlu, Başakşehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Genç oyuncuyu teknik ekip psikolojik olarak maça hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli takımında da görev yapan Kağan Moradaoğlu, 193 cm boyunda ve kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        NWAKAEME CEZALI
        Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

        KORONAVİRÜS KABUSU SÜRÜYOR
        Trabzonspor, 2 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo mavililerde yeni tip koronavirüs yakalanan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

        İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
        "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır."
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        Haberler Spor Trabzonspor'da kalede koronavirüs sıkıntısı! Başakşehir maçında sürpriz isim forma giyecek