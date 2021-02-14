Fenerbahçe'den 2 transfer sonrası köklü değişim kararı!

Ara transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle Apollon Limassol'den Attila Szalai, QPR'dan ise Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bu iki oyuncunun beklentileri karşılaması sonrası transfer politikası ile ilgili köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Attila Szalai, ayağının tozuyla Sarı-Lacivertli takımda ilk 11'e girdi ve savunmanın sigortası haline geldi.
Ara transferde takıma dahil olan 23 yaşındaki oyuncusu Osayi de özellikle sürati ile fark yaratırken ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında olmayı başardı.
GENÇ FUTBOLCULARA YÖNELME KARARI
Szalai ve Osayi'den memnun kalan Sarı-Lacivertli yönetim, gelecek sezon yapılacak transferlerde scout ekibinin raporu doğrultusunda bu iki oyuncuda olduğu gibi genç futbolculara yönelme kararı aldı.