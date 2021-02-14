Fenerbahçe'den 2 transfer sonrası köklü değişim kararı!

Ara transferde takıma dahil olan 23 yaşındaki oyuncusu Osayi de özellikle sürati ile fark yaratırken ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında olmayı başardı.

GENÇ FUTBOLCULARA YÖNELME KARARI

Szalai ve Osayi'den memnun kalan Sarı-Lacivertli yönetim, gelecek sezon yapılacak transferlerde scout ekibinin raporu doğrultusunda bu iki oyuncuda olduğu gibi genç futbolculara yönelme kararı aldı.