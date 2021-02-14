Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Arda Turan'ın cezası az bile (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Koç, "İlk yarı oynadığımız futbolu ikinci yarıya da yayarsak ilerleyen maçlarda çok daha iyi olacağız" dedi. G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık cezası için ise F.Bahçe Başkanı, "Arda'nın cezası az bile" yorumunu yaptı. Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i de hedef aldı. "Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.