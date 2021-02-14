Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Arda Turan'ın cezası az bile (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Koç, "İlk yarı oynadığımız futbolu ikinci yarıya da yayarsak ilerleyen maçlarda çok daha iyi olacağız" dedi. G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık cezası için ise F.Bahçe Başkanı, "Arda'nın cezası az bile" yorumunu yaptı. Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i de hedef aldı. "Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Konya-Denizli, 16.00'da Hatay-Alanya ve Göztepe- Başakşehir maçları oynanacak. Maçlar beIN SPorts'tan canlı yayınlanacak.
FENER POTADA GÜLDÜ
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 71-50 yendi. Thomas 18 sayıyla yıldızlaştı.