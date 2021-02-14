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    • Spor
    • 14.02.2021 Gazete
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Arda Turan'ın cezası az bile (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Koç, "İlk yarı oynadığımız futbolu ikinci yarıya da yayarsak ilerleyen maçlarda çok daha iyi olacağız" dedi. G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık cezası için ise F.Bahçe Başkanı, "Arda'nın cezası az bile" yorumunu yaptı. Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i de hedef aldı. "Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Arda Turan'ın cezası az bile

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Koç, "İlk yarı oynadığımız futbolu ikinci yarıya da yayarsak ilerleyen maçlarda çok daha iyi olacağız" dedi. G.Saraylı Arda Turan'ın 2 maçlık cezası için ise F.Bahçe Başkanı, "Arda'nın cezası az bile" yorumunu yaptı. Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i de hedef aldı. "Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

    LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
    Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 13.30'da Konya-Denizli, 16.00'da Hatay-Alanya ve Göztepe- Başakşehir maçları oynanacak. Maçlar beIN SPorts'tan canlı yayınlanacak.

    FENER POTADA GÜLDÜ
    HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 71-50 yendi. Thomas 18 sayıyla yıldızlaştı.

        OZAN'LI LİVERPOOL MAĞLUP
        Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, öne geçtiği maçta Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Ozan Kabak bu maçta ilk kez Liverpool forması giydi.

        ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİYLE PUANI KAPTI
        Süper Lig'in 25. haftasında dün oynanan maçta Hes Kablo Kayserispor sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Ankaragücü 25. dakikada Pazdan'ın kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

        BANDIRMA 90+2'DE GÜLDÜ
        TFF 1. Lig'in 21. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi. İstanbulspor bu sonuçla zirve yarışında yara alırken, Bandırmaspor da puanını 30'a yükselterek üst sıralara göz kırptı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Arda Turan'ın cezası az bile (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)