8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.

Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.