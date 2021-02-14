Fenerbahçe'de Mesut Özil mucizesi! Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Mesut Özil şoke etti
Spor Toto Süper Lig'te en çok konuşulan transferlerden biri de Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Mesut Özil oldu. Galatasaray derbisinde maça sonradan giren Özil, Karagümrük maçında ise ilk kez ilk 11'de oynadı. Tecrübeli futbolcunun böylece küçük çaplı bir mucizeye imza attığı ortaya çıktı. İşte detaylar…
14.02.2021 12:25
- Son Güncelleme: 14.02.2021 13:29
Fenerbahçe'nin ara transferde renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil dün oynanan Karagümrük maçında ilk kez 11'de oynadı. Tecrübeli futbolcunun böylece küçük çaplı bir mucizeye imza attığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Mesut Özil kısa sürede takıma girerek herkesi şaşırttı.
Transfer gerçekleşir gerçekleşmez akla gelen ilk soru, Mesut'un ne zaman hazır hale geleceğiydi. Çünkü bu sezon Arsenal'de kadro dışı bırakılmış ve son maçını 7 Mart 2020 tarihinde oynamıştı.
18 Ocak'ta İstanbul'a ayak basan Mesut Özil, mutasyon karantinası nedeniyle 24 Ocak'ta ilk kez idmana çıkabildi.
Fenerbahçe'deki ilk idmanı öncesi performans ekibi tarafından teste tabi tutulan yıldız futbolcunun uzun süredir maça çıkmamasına rağmen fiziki durumunun çok iyi olması herkesi şaşırttı.
Mesut'un yağ oranı neredeyse takım arkadaşlarından bile iyi durumdaydı. Ancak performans ekibinin teknik heyete verdiği raporda, 8 aydır maça çıkmadığı için Mesut'un ilk 11'de oynayacak duruma gelmesinin 1.5 ayı bulabileceği belirtildi.