Fenerbahçe'de Mesut Özil mucizesi! Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Mesut Özil şoke etti

Spor Toto Süper Lig'te en çok konuşulan transferlerden biri de Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Mesut Özil oldu. Galatasaray derbisinde maça sonradan giren Özil, Karagümrük maçında ise ilk kez ilk 11'de oynadı. Tecrübeli futbolcunun böylece küçük çaplı bir mucizeye imza attığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

14.02.2021 12:25 - Son Güncelleme: 14.02.2021 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





