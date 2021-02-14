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    • 14.02.2021 14:44
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    'ın "büyük" sendromu! 'de gözden düştü

    Sezon başında ile Galatasaray arasında transfer savaşı yaşanmasına neden olan , sarı-lacivertli ekibin yolunu tutmuştu. Fenerbahçe'de şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan yıldız isim, yeni transferlerle birlikte iyice gözden düştü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mert Hakan Yandaş'ın büyük sendromu

    Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Kadıköy'de yana kullanmıştı. Çok uzun bir süre manşetleri süsleyen yıldız futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.



    Mert Hakan, Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok yıldız gibi 'büyük takım sendromu'na yakalandı Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi. Bu süreçte asist yapamayan Mert Hakan'ın istatistikleri geçen sezonu mumla arattı.



    Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 23 maçta oynayan milli oyuncu takımına 6 gollük katkı yapmıştı. Mert Hakan Yandaş aynı zamanda 3 de asist yaparak 9 gole direkt katkıda bulundu.



        Galatasaray derbisi sonrası çok ağır eleştiri alan yıldız futbolcu, ardından oynanan Başakşehir ve Karagümrük maçlarında yedek kaldı. Teknik direktör Erol Bulut'un da gözünden düşen Mert Hakan'ın İrfan Can, Gustavo ve Pelkas'ın takıma dönmesinin ardından forma giyme şansı iyice azalacak.



        Son zamanlardaki kötü performansı ve yapılan eleştiriler nedeniyle genç yıldızın moralinin çok bozulduğu hatta psikolojik olarak da zor bir dönemden geçtiği belirtiliyor.
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        Haberler Spor Mert Hakan Yandaş'ın "büyük" sendromu! Fenerbahçe'de gözden düştü