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    • 13.02.2021 14:47
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    Milli futbolcu forması ile ilk maçına çıkıyor

    Son dakika haberi... forması giyen milli futbolcu , maçına ilk 11'de başlayarak ilk kez sahada yer alacak. Liverpool, 'de bugün 15:30'da Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, ligde oynadığı son 9 maçta 2 kez kazanabildi, 3 kez berabere kalan Kırmızılar 4 de mağlubiyet yaşadı.

    Liverpool forması ile ilk maçına çıkıyor

    menajeri Jürgen Klopp, Fabinho'nun yeniden sakatlanmasının ardından 'a maçında forma verebileceğini söyledi. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp; "Savunmamıza yeni katılan Ozan Kabak genç yaşına rağmen çok sakin bir oyuncu, öğrenmeye açık. İyi bir savunmasının yapacağı gibi önüne çıkacak her mücadeleye rahatça girebilir. Genç yaşına rağmen büyük bir kalabalık önünde oynamaya alışkın. Ben onun yaşındayken bunu yapamazdım ama tribünde 200 kişi olsa bile keyif alırdım. Şimdi ise tribünde az kişi olduğu için her sesi duyuyorsunuz. Bir hata yapsanız anında hakkınızda yapılan yorumları kelime kelime duyabilirsiniz ama Ozan'ın bunda sorun yaşamayacağını sanıyorum. Takım oyunumuza adapte olmak için ilk günden doğru işleri yaptığını söyleyebilirim. Fabinho'nun da yokluğunda bir karar vereceğim ve bunu Leicester City maçında göreceksiniz." diye konuştu.

    Liverpool, 'de bugün 15:30'da Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, ligde oynadığı son 9 maçta 2 kez kazanabildi, 3 kez berabere kalan Kırmızılar 4 de mağlubiyet yaşadı.

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