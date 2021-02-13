Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran kanalı hangisi?

Sadettin Saran kimdir? Süper Lig yayın ihalesi hakkında açıklamalarda bulunan Sadettin Saran kanalı hangisi? Saran, "TFF Başkanı Süper Lig için yeni ihale yapılacağını söyledi. Bu yayın haklarında son derece iddialıyız. Süper Lig'de yeni yayın ihalesinde şartnameyi alacağız" dedi. Peki Sadettin Saran kimdir?
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Sadettin Saran 1964 yılında doğmuş, Türk-Amerikalı iş adamı ve spor yöneticisidir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir...
1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.
ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.
Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.