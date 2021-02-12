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    • 12.02.2021 15:43
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    onu konuşuyor! G.Saraylı yıldız için flaş yorum: Fernandes Zidane’a dönüştü!

    ’ın ara transferin son gününde ’dan kadrosuna kattığı Fernandes’in Sarı-Kırmızılı forma ile ilk maçında gol atması ’de de geniş yankı uyandırdı. Gedson’un gol atması sonrası Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgili Tottenham taraftarı sosyal medyada birçok yorum yaptı. Bir taraftar ise genç futbolcuyu Zidane’a benzetti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gedson Zidane’a dönüştü!

    Galatasaray forması ile ilk maçına kupadaki Alanyaspor maçında çıkan ve 1 gol atan, atılan diğer golde de büyük pay sahibi olan Gedson Fernandes, performansıyla Tottenham taraftarının dikkatini çekti.


    Gedson'un gol atması sonrası Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgili Tottenham taraftarı sosyal medyada birçok yorum yaptı. Bir taraftar ise genç futbolcuyu Zidane'a benzetti.

    İşte Tottehnam taraftarının Gedson Fernandes ile ilgili yaptığı bazı yorumlar:

    -We lose and tonight Gedson Fernandes has seemingly turned into Zidane (Bugün kaybettik ve Gedson Zidane'a dönüştü)

        -Would've done this for us if he hadn't been frozen out, good to see him playing again tho (Bu golü bizim için de atabilirdi. Tabii kenarda buz kesmeseydi. Tekrar oynamaya başladığı için sevinçliyim)

        Gedson Fernandes, Tottenham'da iki sezonda toplamda 14 maça çıkmış, ancak takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

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