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    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
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    2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: İrfan bizi istedi çok ağladı

    2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, , ve Muric ile ilegili konuştu. Albayrak, “İrfan gelmeyi çok istedi. O ve ’ın ne fotoları var ama paylaşmıyorum. Vedat ofisimde bana sarılıp ağladı” ifadelerini kullandı.

    İrfan bizi istedi Vedat çok ağladı

    G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın da fotoları var" dedi.



    Taraftarlara seslenen Albayrak, "Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar" diye konuştu.



    Abdurrahim Albayrak, "Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'dir. Mohamed'in transferi Allah'ın bize bir lütfu. Sabahlara kadar çalıştık" ifadelerini kullandı.

        Haberler Spor Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: İrfan bizi istedi Vedat çok ağladı