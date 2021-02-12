G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın da fotoları var" dedi.