G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın da fotoları var" dedi.
Taraftarlara seslenen Albayrak, "Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar" diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak, "Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'dir. Mohamed'in transferi Allah'ın bize bir lütfu. Sabahlara kadar çalıştık" ifadelerini kullandı.