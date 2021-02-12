İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Atletico Madrid ve Başakşehir'den takım arkadaşı olan ve şu an Galatasaray forması giyen Arda Turan ile ilgili açıklamaları, bir süre önceye kadar aralarından su sızmayan ikili arasında soğuk rüzgarlar estiğini gösterdi.