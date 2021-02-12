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    • 12.02.2021 14:01
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    ve arasında soğuk rüzgarlar

    ve Galatasaray arasında geçen hafta oynanan derbi sonrası iki takım arasında gerilim tavan yapmış, Cimbom statta edilen küfürlere, Kanarya ise ’ın soyunma odasındaki küfürlerine tepki göstermişti. Arda Turan'ın, soyunma odasındaki ifadeleriyle ilgili Belözoğlu flaş açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Belözoğlu ve Turan arasında soğuk rüzgarlar

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen hafta oynanan derbi sonrası iki takım arasında gerilim tavan yapmış, Cimbom statta edilen küfürlere, Kanarya ise Arda Turan'ın soyunma odasındaki küfürlerine tepki göstermişti.

    İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
    Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Atletico Madrid ve Başakşehir'den takım arkadaşı olan ve şu an Galatasaray forması giyen Arda Turan ile ilgili açıklamaları, bir süre önceye kadar aralarından su sızmayan ikili arasında soğuk rüzgarlar estiğini gösterdi.


    BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM
    Belözoğlu'nun Arda Turan'ın soyunma odasındaki ifadeleri ile ilgili, "Arda Turan'ın şu an hocası Fatih Terim ve kendi taraftarıyla arası çok iyi.

        Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum" derken Arda'ya birlikte Başakşehir'de oynadıkları ve Galatasaray maçlarında gördüğü tepkiyi hatırlatarak üstü kapalı bir gönderme yaptığı tahmin edildi.

        Bu sezon Arda'nın Galatasaray'a geri dönmesi, Emre Belözoğlu'nun ise Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine gelmesiyle ikilinin uzaklaştığı, Belözoğlu'nun bu açıklaması sonrası ise iplerin iyice gerildiği öğrenildi.

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