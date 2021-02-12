Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen hafta oynanan derbi sonrası iki takım arasında gerilim tavan yapmış, Cimbom statta edilen küfürlere, Kanarya ise Arda Turan'ın soyunma odasındaki küfürlerine tepki göstermişti.
İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Atletico Madrid ve Başakşehir'den takım arkadaşı olan ve şu an Galatasaray forması giyen Arda Turan ile ilgili açıklamaları, bir süre önceye kadar aralarından su sızmayan ikili arasında soğuk rüzgarlar estiğini gösterdi.
BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM
Belözoğlu'nun Arda Turan'ın soyunma odasındaki ifadeleri ile ilgili, "Arda Turan'ın şu an hocası Fatih Terim ve kendi taraftarıyla arası çok iyi.