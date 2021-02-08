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    • 08.02.2021 14:21
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    Dev derbideki küfür polemiği büyüyor! de harekete geçti

    ’in 24. Haftasında ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’e küfür edildiği gerekçesiyle konuyla emniyete ve TFF’ye başvurmuştu. Bunun üzerine Fenerbahçe’den de karşı bir hamle geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Küfür polemiği büyüyor! Fenerbahçe de harekete geçti

    'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Galatasaraylı futbolcular Ülker Stadyumu'nda deplasman tribününün olduğu bölüme giderek bir süre sevinmiş, ardından ise kutlamalar soyunma odasında sürmüştü.

    Sarı-Kırmızılı ekibin soyunma odasındaki sevinci sırasında 'ın küfürlü tezahüratı, takım arkadaşı Etebo'nun sosyal medyada paylaştığı video ile ortaya çıkmış ve bu görüntüler çok tartışılmıştı.


    Galatasaray'ın Fenerbahçe tribününden edilen küfürler sebebiyle TFF ve emniyete başvurması üzerine Fenerbahçe de soyunma odasındaki görüntüler için harekete geçti.

    Fenerbahçe avukatlarının, Arda Turan ve bazı Galatasaraylı oyuncuların PFDK'ye sevk edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Spor Dev derbideki küfür polemiği büyüyor! Fenerbahçe de harekete geçti