Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Galatasaraylı futbolcular Ülker Stadyumu'nda deplasman tribününün olduğu bölüme giderek bir süre sevinmiş, ardından ise kutlamalar soyunma odasında sürmüştü.

Sarı-Kırmızılı ekibin soyunma odasındaki sevinci sırasında Arda Turan'ın küfürlü tezahüratı, takım arkadaşı Etebo'nun sosyal medyada paylaştığı video ile ortaya çıkmış ve bu görüntüler çok tartışılmıştı.



Galatasaray'ın Fenerbahçe tribününden edilen küfürler sebebiyle TFF ve emniyete başvurması üzerine Fenerbahçe de soyunma odasındaki görüntüler için harekete geçti.

Fenerbahçe avukatlarının, Arda Turan ve bazı Galatasaraylı oyuncuların PFDK'ye sevk edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.



