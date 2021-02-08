Fenerbahçe Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın 75. dakikada attığı gol VAR kararı neticesinde ofsayt olarak değerlendirildi ve geçersiz sayıldı.

VAR SİSTEMİ SORGULANSIN TALEBİ

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinde bir gollerinin ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine neden olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının, manipülasyonları meşrulaştırmaya araç olabileceğini ve sistemin sorgulanması gerektiğini öne sürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, "Manipülasyonları meşrulaştıran VAR sistemi hakkında" başlığıyla yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanan maçta hakem yönetiminin müsabaka sonucuna etki ettiği kaydedildi.

VAR sisteminin uygulanmasıyla ilgili şüphelerin ortaya konduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Maçın sonucuna etki ettiğini düşündüğümüz hakem yönetimi ile ilgili yaşananların ardından, gerek kulübümüzün, gerekse Türk futbolunun menfaatleri adına somut gerçekleri ortaya koyma sorumluluğuyla bu açıklamayı yapıyoruz. Maçın 75. dakikasında Ozan Tufan'ın kaydettiği ve 30 saniye içerisinde yangından mal kaçırırcasına ofsayt gerekçesiyle iptal edilen, gerek spor yorumcuları, gerek kulübümüz, gerekse taraftarlarımızca nasıl ofsayt olduğuna dair kesinlikle net bir karar verilemeyen gol pozisyonumuz, bir gerçeği açıkça gözler önüne sermiştir. Bu gerçek, VAR teknolojisi adı altında, yüzde 100 güvenilir olarak lanse edilmeye çalışılan ancak yetersiz veya art niyetli ellerin altında aksine manipülasyonların meşrulaştırılma aracına dönüşebilecek olan sistemin sorgulanması gerekliliğidir."

Ofsayt çizgilerinin otomasyona dayalı olmaması nedeniyle, kararların manipülasyona açık olduğu savunulurken, "İstikrarsız uygulamalarla manipülasyonun meşrulaştırılması, bazen bir kırmızı kart pozisyonunun veya penaltının es geçilerek gündemden kaçırılması, bazen de bir ofsayt pozisyonunun yanlış yansıtılması olarak tezahür etmektedir." denildi.

VAR sisteminin subjektif değerlendirme içerdiği dile getirilerek, "VAR teknolojisi ile belirlenen ofsayt çizgileri, Türk futbol kamuoyuna ısrarla lanse edilmeye çalışılan şekilde yüzde 100 güvenilir bir yazılım ile otomatik olarak belirlenmemektedir. VAR sisteminin başındaki hakemlerin ve teknisyenlerin subjektif seçimleri neticesinde sonuçlar belirlenmekte, onların takdirine göre vuruş anı ve en öndeki uzuv gibi hususlar belirlenmektedir." şeklinde görüş belirtildi.

Uygulamalarda en ufak şüphe kalmayana kadar kamuoyunun bilgilendirileceği aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

"İşte bu manuel ve subjektif dokunuşlar, VAR sisteminin başındaki kişilerin kimliğini, ilişkilerini, yakınlıklarını daha önemli kılmaktadır. Eminiz ki futbol dünyasının içinde adaleti ve hakkaniyeti önemseyen kişiler, şüpheli ilişkiler varsa bunları er ya da geç deşifre edeceklerdir. Biz adil ve namuslu kişilerin rahatça konuşabilecekleri futbol ikliminin oluşturulması için ilk günden beri verdiğimiz mücadeleyi, Fenerbahçe var oldukça sürdürmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, 2000'li yılların başında bir rakibimizin yöneticisinin dile getirdiği, 'Yan hakemleri ayarlayan, şampiyon olur.' sözünün etkilerinin, günümüzde VAR hakemleri düzleminde geçerliliğinin sürmediğini umuyoruz. Bunun ispat edilebilmesi için, uygulamalarda akıllarda en ufak soru işareti kalmayana kadar toplumu bilgilendireceğimizi, başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm spor severleri düzenin doğru çalışmasını talep edecekleri donanım ve bakış açısıyla donatacağımızı önemle vurgulamak isteriz."