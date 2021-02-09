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    • Spor
    • 09.02.2021 Gazete
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    Derbide ’ın ’yi yenmesi kadar tribünde yaşanan olaylar da damgasını vurdu

    Kadıköy'deki derbiye ’ın ’yi yenmesi kadar, tribünde yaşanan olaylar da damgasını vurdu. Fenerbahçe’nin talebi ve Türkiye ’nun izniyle ’na 150 kadar sağlık çalışanı alınmıştı. Ancak bu sağlık çalışanlarının 90 dakika boyunca teknik direktör ve Sarı-Kırmızılı takıma ettiği küfürler olay yarattı.

    Küfür kavgası bitmiyor

    Kadıköy'deki derbiye 'ın 'yi yenmesi kadar, tribünde yaşanan olaylar da damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin talebi ve Türkiye 'nun izniyle 'na 150 kadar sağlık çalışanı alınmıştı. Ancak bu sağlık çalışanlarının 90 dakika boyunca teknik direktör ve Sarı-Kırmızılı takıma ettiği küfürler olay yarattı.

    ŞİKAYETTE BULUNDULAR
    Galatasaray cephesi yaşananlara çok büyük tepki gösterirken, valilik, ve Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili şikayette bulundu. Sarı-Kırmızılılar gibi Fenerbahçe cephesinden de derbiyle ilgili küfür isyanı geldi. Maçın bitiminin ardından Galatasaray'ın soyunma odasında çekilen ve tarafından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde 'ın Fenerbahçe'ye ağır küfürler ettiği öne sürüldü.

    FEDERASYONA GİDECEKLER


    Sarı-Lacivertli taraftarlar bu görüntülere sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimi de konuyu şimdi Futbol Federasyonu'na taşımaya hazırlanıyor.

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