Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya havlu attı. Öte yandan geçtiğimiz hafta derbi mücadelesinde Galatasaray'a da mağlup olan sarı lacivertlilerde taraftar isyan bayrağını çekti.
Teknik direktör Erol Bulut'un hamlelerini eleştiren taraftarlar, takımın kötü gidişini verilen kararlara bağladı ve sosyal medya üzerinden istifa kampanyası başlattı.
"İSTİFA DA BİR HİZMETTİR"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Twitter'da #DefolErol etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Erol Bulut'u ve takımın gidişatını sert bir dille eleştiren Fenerbahçeliler, "istifa da bir hizmettir" diyerek yönetime seslendi.