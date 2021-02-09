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    • 10.02.2021 01:27
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    Sahasında önce Galatasaray'a sonra 'e yenilen 'de sular durulmuyor: "Çare Arsen Wenger defol Erol"

    Sahasında önce Galatasaray'a sonra da Medipol 'e mağlup olan 'de sular durulmuyor... Teknik direktör Erol Bulut'un verdiği kararları hatalı bulan ve takımın gidişatını buna bağlayan taraftar #DefolErol etiketi altında tepkilerini dile getirdi. Bir Fenerbahçe taraftarı "Çare Arsen Wenger defol Erol" ifadelerini kullandı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya havlu attı. Öte yandan geçtiğimiz hafta derbi mücadelesinde Galatasaray'a da mağlup olan sarı lacivertlilerde taraftar isyan bayrağını çekti.



    Teknik direktör Erol Bulut'un hamlelerini eleştiren taraftarlar, takımın kötü gidişini verilen kararlara bağladı ve sosyal medya üzerinden istifa kampanyası başlattı.



    "İSTİFA DA BİR HİZMETTİR"
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Twitter'da #DefolErol etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Erol Bulut'u ve takımın gidişatını sert bir dille eleştiren Fenerbahçeliler, "istifa da bir hizmettir" diyerek yönetime seslendi.



        "ÇARE ARSEN WENGER DEFOL EROL"
        Bir Fenerbahçe taraftarı sosyal medya hesabı üzerinden Erol Bulut'u istifaya davet ederek takımı bu kötü gidişattan anca Arsene Wenger'in kurtaracağını ifade etti ve "Çare Arsen Wenger defol Erol" paylaşımını yaptı.



        "HALA HOCASISIZ"
        Twitter hesabından paylaşım yapan bir sosyal medya kullancısı "Bu adam için 3 ay bekledik. Gerçi hala hocasısız" diyerek tepkisini dile getirdi.



        "ONA YAPAMAZSIN DEDİLER..."
        Bir başka sosyal medya kullanıcısı da, "2 sene önce buraya bir adam indi. Ona yapamazsın dediler, yapamadı #DefolErol" açıklamasını yaparak duygularını ifade etti.



            İÇ SAHADA 5. MAĞLUBİYET
            Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.



            Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

            Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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