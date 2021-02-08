Derbide Galatasaray'a mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti... Sarı-Lacivertli taraftarlar derbi sonrası sanal alemde transferlerin eksik bırakıldığı 2 kilit bölgede çok ciddi hata yapıldığını belirterek faturayı Başkan Ali Koç'a kesti.
ORTA SAHA GUSTAVO'YA MAHKUM!
Sarı-lacivertli taraftarlar takıma 1. sınıf bir golcünün alınmadığını ve orta sahanın dinamosu olan Gustavo'nun alternatifinin alınmayarak eksikliğinde sıkıntı yaşandığını iddia etti.
HİÇBİRİ YERİNİ DOLDURAMIYOR
Sanal alemde yapılan yorumlarda Ozan Tufan, Mert Hakan, Jose Sosa ve hatta Başakşehir'e giden Tolga Ciğerci'nin farklı tipte oyuncular olduğu, transferin eksik bırakıldığı belirtildi.
GOLCÜLER AĞIRLIĞI TAŞIYAMIYOR…
Samatta, Cisse ve Thiam'ın takımın ağırlığını taşıyacak tipte santrforlar olmadığı da ifade edildi. 2 bölgede yapılan hatanın derbi yenilgisinin tek nedeni olduğu da iddia edildi.
OZAN TUFAN GUSTAVO'YU ARADI
F.Bahçe'nin derbide iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan buna rağmen ekürisi Gustavo'nun eksikliğini hissetti.
GUSTAVO 2 HAFTA YOK
Gustavo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı ön liberonun Trabzonspor maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.
Twitter;
Gustavo olmayınca orta saha sudan çıkmış balığa dönüyor.
Sadece Gustavo'nun alternatifi olsaydı Galatasaray'a yenilmezdik.
3 tane santrforumuz var ama tek vuruş ustası bir golcümüz yok.
ORTA SAHA GUSTAVO'YA MAHKUM!
Sarı-lacivertli taraftarlar takıma 1. sınıf bir golcünün alınmadığını ve orta sahanın dinamosu olan Gustavo'nun alternatifinin alınmayarak eksikliğinde sıkıntı yaşandığını iddia etti.
HİÇBİRİ YERİNİ DOLDURAMIYOR
Sanal alemde yapılan yorumlarda Ozan Tufan, Mert Hakan, Jose Sosa ve hatta Başakşehir'e giden Tolga Ciğerci'nin farklı tipte oyuncular olduğu, transferin eksik bırakıldığı belirtildi.
GOLCÜLER AĞIRLIĞI TAŞIYAMIYOR…
Samatta, Cisse ve Thiam'ın takımın ağırlığını taşıyacak tipte santrforlar olmadığı da ifade edildi. 2 bölgede yapılan hatanın derbi yenilgisinin tek nedeni olduğu da iddia edildi.
OZAN TUFAN GUSTAVO'YU ARADI
F.Bahçe'nin derbide iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan buna rağmen ekürisi Gustavo'nun eksikliğini hissetti.
GUSTAVO 2 HAFTA YOK
Gustavo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı ön liberonun Trabzonspor maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.
Twitter;
Gustavo olmayınca orta saha sudan çıkmış balığa dönüyor.
Sadece Gustavo'nun alternatifi olsaydı Galatasaray'a yenilmezdik.
3 tane santrforumuz var ama tek vuruş ustası bir golcümüz yok.