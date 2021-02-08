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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    taraftarından ’a büyük isyan!

    1. sınıf bir golcünün alınmaması ve ’nun alternatifsiz bırakılması taraftarı isyan ettirdi. Taraftarlar Başkan ’un büyük bir hata yaptığını haykırdı...

    Ali Koç’a büyük isyan
    Derbide 'a mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybeden 'de taraftarlar isyan etti... Sarı-Lacivertli taraftarlar derbi sonrası sanal alemde transferlerin eksik bırakıldığı 2 kilit bölgede çok ciddi hata yapıldığını belirterek faturayı Başkan 'a kesti.

    ORTA SAHA GUSTAVO'YA MAHKUM!
    Sarı-lacivertli taraftarlar takıma 1. sınıf bir golcünün alınmadığını ve orta sahanın dinamosu olan 'nun alternatifinin alınmayarak eksikliğinde sıkıntı yaşandığını iddia etti.

    HİÇBİRİ YERİNİ DOLDURAMIYOR
    Sanal alemde yapılan yorumlarda , , ve hatta 'e giden 'nin farklı tipte oyuncular olduğu, transferin eksik bırakıldığı belirtildi.



    GOLCÜLER AĞIRLIĞI TAŞIYAMIYOR…
    Samatta, ve 'ın takımın ağırlığını taşıyacak tipte santrforlar olmadığı da ifade edildi. 2 bölgede yapılan hatanın derbi yenilgisinin tek nedeni olduğu da iddia edildi.

    OZAN TUFAN GUSTAVO'YU ARADI
    F.Bahçe'nin derbide iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan buna rağmen ekürisi Gustavo'nun eksikliğini hissetti.

    GUSTAVO 2 HAFTA YOK
    Gustavo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı ön liberonun maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.

    Twitter;

    Gustavo olmayınca orta saha sudan çıkmış balığa dönüyor.

    Sadece Gustavo'nun alternatifi olsaydı Galatasaray'a yenilmezdik.

    3 tane santrforumuz var ama tek vuruş ustası bir golcümüz yok.


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    Haberler Spor Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a büyük isyan!