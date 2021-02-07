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    • 07.02.2021 23:21
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    Başkanı 'den 'de tribünde küfredenlere : Ayıp değil mi?

    Başkanı , ile maçında tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Tribünde Kovid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama ye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız." dedi.

    TFF Başkanı'ndan küfürlü derbi açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Galatasaray rasında oynanan karşılaşmada tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    A Spor'a konuşan Özdemir, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir uygulamanın tekrarlanmayacağını duyurdu.

    Terim derbi öncesi isyan etmişti! Harekete geçildi.

    KÜFÜRBAZLAR İÇİN HAMLE

    Özdemir'in açıklaması şöyle;

    "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Kovid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar.

    Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

    PFDK'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz."

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    Haberler Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kadıköy'de tribünde küfredenlere tepki: Ayıp değil mi?