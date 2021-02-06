



91'DEN SONRA İLK KEZ HEM GALATASARAY'A HEM DE BEŞİKTAŞ'A...

Bu akşam da Galatasaray'a bir kez daha evinde boyun eğen Kanarya 30 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-Lacivertliler, 1990-91'dan sonra ilk kez hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a aynı sezon içinde Kadıköy'de mağlup oldu.