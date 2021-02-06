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    • 06.02.2021 23:11
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    , yönetiminde yine tarihi tersten yazdı: Taraftarını kahretti

    2018 yılında ’ı koltuğundan indirerek ’nin yeni başkanı olan , çok büyük umutlarla göreve gelmişti. Ancak geride kalan 2.5 yılda Sarı-Lacivertliler başarıyı değil, çok büyük hayal kırıklıklarını yaşadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener Ali Koç’la yine tarih yazdı!

    Ali Koç başkanlığında geride bıraktığımız iki sezon şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Fenerbahçe asıl darbeyi derbilerde yedi.



    SERİLER BİR BİR BOZULDU
    Geçen sezon Galatasaray'a karşı evindeki 20 yıllık, Trabzonspor'a karşı ise 23 yıllık yenilmezlik serileri son bulan Sarı-Lacivertliler, bu sezon da Kadıköy'de Beşiktaş'a 15 yıl sonra mağlup oldu.



    91'DEN SONRA İLK KEZ HEM GALATASARAY'A HEM DE BEŞİKTAŞ'A...
    Bu akşam da Galatasaray'a bir kez daha evinde boyun eğen Kanarya 30 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-Lacivertliler, 1990-91'dan sonra ilk kez hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a aynı sezon içinde Kadıköy'de mağlup oldu.



        TARAFTARINI KAHRETTİ!
        Ali Koç döneminde yine tarihi tersten yazan Fenerbahçe, taraftarlarını bir kez daha kahretti.

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