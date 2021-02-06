Ali Koç başkanlığında geride bıraktığımız iki sezon şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Fenerbahçe asıl darbeyi derbilerde yedi.
SERİLER BİR BİR BOZULDU
Geçen sezon Galatasaray'a karşı evindeki 20 yıllık, Trabzonspor'a karşı ise 23 yıllık yenilmezlik serileri son bulan Sarı-Lacivertliler, bu sezon da Kadıköy'de Beşiktaş'a 15 yıl sonra mağlup oldu.
91'DEN SONRA İLK KEZ HEM GALATASARAY'A HEM DE BEŞİKTAŞ'A...
Bu akşam da Galatasaray'a bir kez daha evinde boyun eğen Kanarya 30 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-Lacivertliler, 1990-91'dan sonra ilk kez hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a aynı sezon içinde Kadıköy'de mağlup oldu.