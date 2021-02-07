Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.02.2021 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 14:06
    ABONE OL

    Sosyal medyada patlaması! Milyonlarca euro harcayan ...

    Milyonlarca euro harcamasına rağmen yönetiminde bir türlü istenen başarıyı yakalayamayan 'nin, evinde üst üste iki kez Galatasaray'a kaybetmesi bardağı taşıran son olay oldu. Sezon başından bu yana 24 futbolcu almasına rağmen takımda hala eksik pozisyonlar olduğuna dikkat çeken taraftarlar, Ali Koç ve yönetimine büyük tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Sosyal medyada Ali Koç patlaması

    Kadıköy'de Galatasaray'a yine yenilerek liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de çok büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı var. Sarı-Lacivertli taraftarlar, derbi mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Başkan Ali Koç ve yönetime büyük tepki gösterdi.



    Son iki sezonda yaşanan büyük başarısızlıklar nedeniyle artık kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta isyan bayrağını açtı. Bu sezon 24 futbolcu almasına rağmen yine iyi bir kadro mimarisi oluşturamayan Ali Koç ve yönetime yönelik sert eleştiriler yapıldı.



    Yapılan yorumlarda, bu sezon bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro ödenmesine rağmen halen kadroda Luiz Gustavo'yu yedekleyecek bir isim ve kaliteli bir forvet olmadığı belirtildi.



        Ara transferde, takımın birçok orta alan oyuncusu varken bonuslarla beraber 13 milyon Euro ödeyerek İrfan Can Kahveci'yi transfer eden yönetimin ön libero ve forvet takviyesi yapmayarak büyük bir hataya imza attığı ifade edildi.



        Derbide Gustavo'nun yokluğunda orta alanda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Samatta ve Cisse'nin etkisiz performansı nedeniyle de ezeli rakibine gol atamayıp yenilgi yaşadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Sosyal medyada Ali Koç patlaması! Milyonlarca euro harcayan Fenerbahçe...