Kadıköy'de Galatasaray'a yine yenilerek liderliği ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de çok büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı var. Sarı-Lacivertli taraftarlar, derbi mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Başkan Ali Koç ve yönetime büyük tepki gösterdi.
Son iki sezonda yaşanan büyük başarısızlıklar nedeniyle artık kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta isyan bayrağını açtı. Bu sezon 24 futbolcu almasına rağmen yine iyi bir kadro mimarisi oluşturamayan Ali Koç ve yönetime yönelik sert eleştiriler yapıldı.
Yapılan yorumlarda, bu sezon bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro ödenmesine rağmen halen kadroda Luiz Gustavo'yu yedekleyecek bir isim ve kaliteli bir forvet olmadığı belirtildi.