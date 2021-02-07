Oyunculara saygı duymak gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oynayan, oynamayan, takımda ciddi beraberlik var. Bu akşam bunu gördük. Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık. Top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik. Eksik olmamıza rağmen sürekli gol arayışındaydık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayağına sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEMLERİN MAÇ YÖNETME ŞEKLİ BEKLEDİĞİMİZİN DIŞINDA"