Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu galibiyetle lig yarışının içine kendimizi attık. Tekrar pozisyonumuzu yakaladık. Bu bizim için önemliydi. İki maçta 5 puan yitirmiştik." dedi.
Maçın Fabrice N'Sakala'nın kırmızı kart görmesinin ardından daha değerli bir hale geldiğini vurgulayan Yalçın, "Oyuncularım inanılmaz bir özveriyle oynayarak kazanmasını bildi. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Oyunculara saygı duymak gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oynayan, oynamayan, takımda ciddi beraberlik var. Bu akşam bunu gördük. Camia olarak mücadeleyi, savaşı hiçbir şekilde bırakmayacağız. On kişi kalmamıza rağmen inanılmaz oyun oynadık. Top sürekli bizdeydi, oyunu biz yönlendirdik. Eksik olmamıza rağmen sürekli gol arayışındaydık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayağına sağlık." değerlendirmesinde bulundu.
"HAKEMLERİN MAÇ YÖNETME ŞEKLİ BEKLEDİĞİMİZİN DIŞINDA"
"Benim oyuncularım hiçbir zaman mücadeleyi, savaşı bırakmaz" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: