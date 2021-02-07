Sarı-Kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası adeta bayram yaptı: Geldik gördük yendik

Galatasaray Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında resmi internet sitesinden "Veni Vidi Vici" paylaşımı yaptı. Bilindiği gibi hafta içinde Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, "Veni Vidi Vici" sözlerini sarfetmiş ve bu sözler çok konuşulmuştu.
DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbiden sonra, "Bütün oyuncularımı kutluyorum. Tam yerinde, doğru zamanda, lider olunacak yerde kazandılar" ifadelerini kullandı.
KAYBETMEYİ DÜŞÜNMEDİK
Terim, "Maçı kaybedeceğimiz kaygısını hiçbir zaman yaşamadık. Dünya çapında bir hakemimiz var, Cüneyt Çakır. Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz anlamış değiliz" dedi.