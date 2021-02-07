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    • Spor
    • 07.02.2021 Gazete
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    Sarı-Kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası adeta bayram yaptı: Geldik gördük yendik

    Kadıköy’deki galibiyeti sonrasında resmi internet sitesinden “Veni Vidi Vici” paylaşımı yaptı. Bilindiği gibi hafta içinde Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı , “Veni Vidi Vici” sözlerini sarfetmiş ve bu sözler çok konuşulmuştu.

    Geldik gördük yendik

    Galatasaray Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında resmi internet sitesinden "Veni Vidi Vici" paylaşımı yaptı. Bilindiği gibi hafta içinde Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, "Veni Vidi Vici" sözlerini sarfetmiş ve bu sözler çok konuşulmuştu.

    DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbiden sonra, "Bütün oyuncularımı kutluyorum. Tam yerinde, doğru zamanda, lider olunacak yerde kazandılar" ifadelerini kullandı.

    KAYBETMEYİ DÜŞÜNMEDİK
    Terim, "Maçı kaybedeceğimiz kaygısını hiçbir zaman yaşamadık. Dünya çapında bir hakemimiz var, Cüneyt Çakır. Donk'a yapılana nasıl penaltı çalınmaz anlamış değiliz" dedi.

        YEDLİN 8 DAKİKA SAHADA KALDI!
        Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin dün sakatlanan Linnes'in yerine son 8 dakika forma giydi. Cimbom'da son bölümde Marcelo Saracchi de sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

        RYAN BABEL'İN SÖZLEŞMESİ UZADI
        Ryan Babel, Fenerbahçe maçı ile bu sezon Galatasaray forması ile 20. resmi maçına çıktı. Sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi ve Babel'in kontratı 1 yıl daha uzadı.

        İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR
        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta 3 pozisyon çok tartışıldı. G.Saray 18 ve 45+1'de lehine penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır aynı fikirde değildi.

            Fenerbahçe cephesi ise 75. dakikada Ozan Tufan'ın attığı ve ofsayt gerekesiyle iptal olan gol sebebiyle Cüneyt Çakır'a yoğun itirazda bulundu.

            DOKTOR BU NE?
            Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dün Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiye 150 sağlık personeli alındı. G.Saraylı taraftarlar ise tribündeki yoğunluk sebebiyle stattaki seyircilerin bir kısmının sağlık çalışanı olmadığını savundu. G.Saraylılar, sosyal medyada 'Rambo Okan'a doktor önlüğü giydirerek, "İşte Kadıköy'deki sağlık personeli" yorumlarını yaptı.

            FEDERASYON YARDIMCI OLUYOR!
            Galatasaray'ın hocası Fatih Terim derbide tribünde yer alan taraftarlara, küfür sebebiyle tepki gösterdi. Stada alınan seyircilerle ilgili TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'ya üstü bir kapalı bir şekilde yüklenen, Terim, "Maç seyircisiz oynanacak sanıyordum. Seyirci var tribünlerde, localarda. Sürekli küfür yiyoruz. Federasyon yardımcı oluyor. Biz tespit ediyoruz ama temsilcilerin bir şey yaptığı yok" dedi.
                Haberler Spor Sarı-Kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası adeta bayram yaptı: Geldik gördük yendik