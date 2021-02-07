Sarı-Kırmızılılar derbi galibiyeti sonrası adeta bayram yaptı: Geldik gördük yendik

FEDERASYON YARDIMCI OLUYOR!

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim derbide tribünde yer alan taraftarlara, küfür sebebiyle tepki gösterdi. Stada alınan seyircilerle ilgili TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'ya üstü bir kapalı bir şekilde yüklenen, Terim, "Maç seyircisiz oynanacak sanıyordum. Seyirci var tribünlerde, localarda. Sürekli küfür yiyoruz. Federasyon yardımcı oluyor. Biz tespit ediyoruz ama temsilcilerin bir şey yaptığı yok" dedi.