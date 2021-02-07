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    • 07.02.2021 14:50
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    Fenerbahçe maçı sonrası 'dan TFF ve emniyete flaş başvuru

    Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye oturan 'da maç öncesi , tribüne alınan kişiler tarafından kendisine ve takıma küfür edildiğini iddia etmişti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takım şahısların bulunması için emniyet ve TFF'ye flaş bir başvuruda bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Derbi sonrası G.Saray'dan TFF ve emniyete flaş başvuru

    Fenerbahçe ile arasında Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Sarı-Kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan seyircisiz derbide, tribünden maç öncesi konuk ekibin oyuncularına ve 'e küfür edildiği iddia edilmişti.

    Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrası kendilerine seyircisiz olan maçta küfür edildiğini belirten ve konuyla ilgili sert bir tepki veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden olayla ilgili hareke geçilmesini istedi.

    Derbide stada fazla seyirci alındığını savunan Galatasaray yönetimi de Fenerbahçe deplasmanında yaşananların ardından İstanbul Emniyeti ve Valilik ile irtibata geçti.

    Galatasaray cephesinin emniyetten, derbide tribünden küfür eden şahısların tespit edilmesi için yazılı bir talepte bulunduğu öğrenildi.

    Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu ile de iletişime geçen Galatasaray cephesinin, dünkü maçta statta yer alan toplam seyirci sayısı ve maça özel olarak davet edilen sağlık personeli sayısında bilgi istediği belirtildi.

    Galatasaray Kulübü avukatları, emniyetten gelecek olan bilgi doğrultusunda küfürlü tezahürat yaptığı tespit edilen kişilere dava açmaya hazırlanıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan TFF ve emniyete flaş başvuru