Ara transferde Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, Kadıköy'de attığı mükemmel golle Fenerbahçe zaferinin mimarı oldu.
Ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta geçen hafta Başakşehir ağlarını da havalandıran Mısırlı forvetin bu performansı Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla ilk iki maçında ağları havalandıran ilk yabancı forvet olmayı başardı. Genç futbolcu böylece tarih boyunca Mario Jardel, Milan Baros, Shabani Nonda, Johan Elmander, Adrian Ilie, Bafetimbi Gomis ve Radamel Falcao gibi çok önemli golcülerin yapamadığını başardı.