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    • 07.02.2021 13:44
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    tarihe geçti! Duble yaptı, rakiplere selam çaktı...

    Ocak ayı transfer döneminde 'ın yolunu tutan Mısırlı golcü , Fenerbahçe deplasmanında attığı usta işi golle galibiyetin mimarı oldu. Genç golcü Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında üst üste gol atarak tarihe geçti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mostafa Mohamed tarihe geçti

    Ara transferde Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, Kadıköy'de attığı mükemmel golle Fenerbahçe zaferinin mimarı oldu.



    Ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta geçen hafta Başakşehir ağlarını da havalandıran Mısırlı forvetin bu performansı Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçti.



    Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla ilk iki maçında ağları havalandıran ilk yabancı forvet olmayı başardı. Genç futbolcu böylece tarih boyunca Mario Jardel, Milan Baros, Shabani Nonda, Johan Elmander, Adrian Ilie, Bafetimbi Gomis ve Radamel Falcao gibi çok önemli golcülerin yapamadığını başardı.



        Galatasaray tarihinde daha önce ilk iki resmi maçında gol atan son yabancı futbolcu ise Cassio Lincoln oldu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2007-2008 sezonunda Rizespor ve Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.



        Bafetimbi Gomis 2017-2018 sezonunda ilk iki Süper Lig maçında da golle tanışmıştı. Ancak Fransız forvet, ilk iki resmi maçı olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ostersunds karşılaşmalarını boş geçmişti.
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        Haberler Spor Mostafa Mohamed tarihe geçti! Duble yaptı, rakiplere selam çaktı...