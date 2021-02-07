



Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla ilk iki maçında ağları havalandıran ilk yabancı forvet olmayı başardı. Genç futbolcu böylece tarih boyunca Mario Jardel, Milan Baros, Shabani Nonda, Johan Elmander, Adrian Ilie, Bafetimbi Gomis ve Radamel Falcao gibi çok önemli golcülerin yapamadığını başardı.