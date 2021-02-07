Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında BB Erzurumspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Kayserispor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Adolphe, Costa, Leo, Omolo, Ackah, Cenk, Aatif, Novikovas, El Kabir

Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckassen