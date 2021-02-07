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    • Spor
    • 07.02.2021 13:25
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    • 07.02.2021 13:25
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    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 24. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada evinde 'u konuk ediyor. Her iki ekip de kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Maçta ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | BB Erzurumspor - Kayserispor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurum - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    BB Erzurumspor - Kayserispor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
    BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Adolphe, Costa, Leo, Omolo, Ackah, Cenk, Aatif, Novikovas, El Kabir
    Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckassen

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