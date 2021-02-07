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Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: "Saint-Etienne öfkelenebilir"

Son dakika Fenerbahçe- Galatasaray derbisi haberleri... Spor Toto Süper Lig'in en çok merak edilen maçlarından olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi gün tüm dünyayı ekranlara kilitledi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, yeni transfer ettiği Mısırlı yıldız Mostafa Mohammed'in golü ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu. Nefes kesen mücadele dünya basınında da geniş yankı buldu.

07.02.2021 10:46 - Son Güncelleme: 07.02.2021 10:47
Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: Saint-Etienne öfkelenebilir

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Sarı Kırmızılı takımın yeni transferi Mostafa Mohamed maça damga vurdu. Mısırlı golcü ilk derbi golünü kaydetti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Dev derbi dış basında geniş yankı bulurken Mostafa Mohamed için atılan başlık dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: Saint-Etienne öfkelenebilir

Kıran kırana geçen bu karşılaşmada dünya basınında da geniş yakın uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: Saint-Etienne öfkelenebilir

A BOLA (PORTEKİZ)

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip liderliği aldı

Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: Saint-Etienne öfkelenebilir

AUGSBURGER ALLGEMEINE (ALMANYA)

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Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: Saint-Etienne öfkelenebilir

EL OBSERVADOR (URUGUAY)

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