Dünya Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyor! Bu manşeti attılar: "Saint-Etienne öfkelenebilir"

Son dakika Fenerbahçe- Galatasaray derbisi haberleri... Spor Toto Süper Lig'in en çok merak edilen maçlarından olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi gün tüm dünyayı ekranlara kilitledi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, yeni transfer ettiği Mısırlı yıldız Mostafa Mohammed'in golü ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu. Nefes kesen mücadele dünya basınında da geniş yankı buldu.

07.02.2021 10:46 - Son Güncelleme: 07.02.2021 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





