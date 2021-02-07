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Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Bu Galatasaray psikoloji bozar!

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mostafa Mohamed'in attığı mükemmel gol ile gülen taraf Galatasaray oldu. Ezeli rakibini deplasmanda deviren Galatasaray, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Aldığı 3 puanla zirveye de oturan Galatasaray, şampiyonluk yolunda iddiasını bir kez daha gösterdi. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

07.02.2021 09:19 - Son Güncelleme: 07.02.2021 09:19
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Bu Galatasaray psikoloji bozar!

ZEKİ UZUNDURUKAN - TOPU RAKİBE BIRAKIRSAN...

Fenerbahçe, ilk yarıda topu Galatasaray'a bıraktı; rakibine adeta 'Sen topla oyna, yorul, ben senden çaldığım toplarla sonuca giderim' mesajını verdi. Sarı-lacivertliler, çok iyi savunma yaptı, orta sahada Gustavo'nun eksikliğini gidermek için Ozan, Sosa ve Mert Hakan çok çalıştı. Topu rakibine bırakmasına rağmen, ilk yarıda pozisyonları bulan taraf Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Bu Galatasaray psikoloji bozar!

Galatasaray ilk 45'te üretkenlikten uzaktı. Özellikle Onyekuru, çok fazla topla buluşamadı, Nazım'ın markajından kurtulamadı. Cüneyt Çakır, çok fazla faul düdüğü çalarak, oyunun hızını kesti. İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in şık golü ile tabelayı değiştirdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Bu Galatasaray psikoloji bozar!

Mohamed'in Serdar'a çalımı ve kendisine açtığı şut koridoru, jeneriklikti. Mısırlı forvet, ayaklarına hakim, güçlü ve hava toplarında çok etkili olduğunu derbide bize gösterdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Bu Galatasaray psikoloji bozar!

Erol Bulut, takımı gireye düştükten sonra Cisse ve Mesut Özil hamlesi ile rakibine üstünlük sağlamaya çalıştı. Fenerbahçe; son 30 dakikada oyuna dahil olan Mesut Özil'in duran toptan ceza sahasına gönderdiği ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ile beraberliği buldu. Ama VAR'ın ofsayt çizgisine takıldı bu gol...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Bu Galatasaray psikoloji bozar!

Arda Turan, derbide takımını tam bir maestro gibi yönetti; oyun aklı oldu. Fenerbahçe'de ise Nazım, Onyekuru'ya adeta nefes aldırmayarak başarılı bir maç çıkardı. Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde en teknik ve en etkili ismi Osayi Samuel'di. Çok fazla faul nedeniyle maçın sık sık durduğu, fazla gol pozisyonunun yaşanmadığı, seyir zevkinden uzak bir derbi izledik.