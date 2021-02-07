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    • Spor
    • 07.02.2021 16:00
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    • 07.02.2021 16:01
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    Denizlispor - | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor, yönetiminde çıkışa geçen 'u konuk ediyor. İki takımın da 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    Denizlispor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor, yönetiminde çıkışa geçen 'u konuk ediyor.

    İki takımın da 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/denizlispor-antalyaspor-maci-23300989

    İLK 11'LER

    DENİZLİSPOR: , , , , , , Murawski, , , , Rodallega

    ANTALYASPOR: , , , Kudriashov, Eren, Fredy, Hakan, Imeri, Sam, Gökdeniz, Orgill

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