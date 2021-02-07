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    • 07.02.2021 23:00
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    deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti

    İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada, , deplasmanda 'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

    Manchester City Liverpool'u ezdi geçti

    Ligin 23. haftasında, bu sezon zirve mücadelesi veren son şampiyon Liverpool, lider Manchester City'yi Anfield Stadı'nda ağırladı.

    Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmada Raheem Sterling'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Manchester City'de topun başına geçen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 37. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

    İkinci devreye hızlı başlayan Manchester City'de İlkay Gündoğan, 49. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool'da kazanılan penaltı atışını 63. dakikada Muhammed Salah gole çevirdi ve skoru 1-1'e eşitledi.

        Üst üste ataklar geliştiren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan İlkay, 73. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. 76. dakikada Raheem Sterling, 83. dakikada Phil Foden'in ağları sarsmasıyla Manchester City, Liverpool'u 4-1 mağlup etti.

        Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Manchester City, en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Liverpool ise 40 puanla 4. sırada kaldı.

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