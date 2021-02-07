Ligin 23. haftasında, bu sezon zirve mücadelesi veren son şampiyon Liverpool, lider Manchester City'yi Anfield Stadı'nda ağırladı.
Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmada Raheem Sterling'in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Manchester City'de topun başına geçen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 37. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci devreye hızlı başlayan Manchester City'de İlkay Gündoğan, 49. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran Liverpool'da kazanılan penaltı atışını 63. dakikada Muhammed Salah gole çevirdi ve skoru 1-1'e eşitledi.