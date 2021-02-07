Üst üste ataklar geliştiren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan İlkay, 73. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. 76. dakikada Raheem Sterling, 83. dakikada Phil Foden'in ağları sarsmasıyla Manchester City, Liverpool'u 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Manchester City, en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Liverpool ise 40 puanla 4. sırada kaldı.