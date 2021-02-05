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    • Spor
    • 05.02.2021 Gazete
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    Başkanı 'a konuştu: Taş üstünde taş bırakmam

    Başkanı , ’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Çebi’nin sözleri: Şampiyon olacağız ve olmak için sonuna adar mücadele edeceğiz. limit konusunu artık açıklasın.

    Taş üstünde taş bırakmam

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözleri: Şampiyon olacağız ve olmak için sonuna adar mücadele edeceğiz. TFF limit konusunu artık açıklasın.

    DORUKHAN TEKLİFİMİZİ REDDETTİ
    Dorukhan teklifimizi kabul etmedi... Fenerbahçe'ye giderse rahatsız olurum. Beşiktaş'ın önü kesilecek, Beşiktaş'ı şampiyon yapmayacaklar söylemleri var...

    UMUYORUM BÖYLE ŞEYLER OLMAZ
    Böyle bir tavır oluyorsa taş üstünde taş bırakmam. Yer yerinden oynar. Umuyorum böyle şeyler olmaz! Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız. Bunu daha önce de söyledim...

        ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDI
        Şu an sözleşme konuşma zamanı değil. Onun da tek odak noktası şampiyonluk. Beşiktaş için en doğru yol, Sergen hocayla yola devam etmektir. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda.

        ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK BAŞKA KULÜBÜN BAYİLİĞİNİ YAPMASIN
        Ahmet Nur Çebi, "Ali Şafak Öztürk muhatabım değil. Hangi takımı desteklediği ve hangi takımın kongre üyesi olduğu ortada. Başka kulübün bayiliğini yapmasın" dedi.
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        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a konuştu: Taş üstünde taş bırakmam