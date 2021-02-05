Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözleri: Şampiyon olacağız ve olmak için sonuna adar mücadele edeceğiz. TFF limit konusunu artık açıklasın.
DORUKHAN TEKLİFİMİZİ REDDETTİ
Dorukhan teklifimizi kabul etmedi... Fenerbahçe'ye giderse rahatsız olurum. Beşiktaş'ın önü kesilecek, Beşiktaş'ı şampiyon yapmayacaklar söylemleri var...
UMUYORUM BÖYLE ŞEYLER OLMAZ
Böyle bir tavır oluyorsa taş üstünde taş bırakmam. Yer yerinden oynar. Umuyorum böyle şeyler olmaz! Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız. Bunu daha önce de söyledim...