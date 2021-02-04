Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, Antalya beraberliği sonrası taraftarlara umut dağıttı. Mücadelelerinin bitmeyeceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: "Bizim savaşımız daha yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Takdir haklarını rakipten yana kullandılar"
ANTALYASPOR'A FUTBOL ELEŞTİRİSİ
Yalçın ayrıca Antalyaspor'u savunma futbolu sebebiyle eleştirdi. Başarılı hoca rakip ile ilgili, "Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Kalecimiz terlemeden maçı bitirdik" dedi.
MENSAH KONYA'DA YOK
Antalya maçında sarı kart gören Beşiktaşlı Mensah, cezalı duruma düştü. Mensah, Konya maçında olmayacak.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef, Antalya karşısında etkili bir oyun oynasa da performansı takımına galibiyet için yeterli olmadı.
ANTALYASPOR'A FUTBOL ELEŞTİRİSİ
Yalçın ayrıca Antalyaspor'u savunma futbolu sebebiyle eleştirdi. Başarılı hoca rakip ile ilgili, "Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Kalecimiz terlemeden maçı bitirdik" dedi.
MENSAH KONYA'DA YOK
Antalya maçında sarı kart gören Beşiktaşlı Mensah, cezalı duruma düştü. Mensah, Konya maçında olmayacak.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef, Antalya karşısında etkili bir oyun oynasa da performansı takımına galibiyet için yeterli olmadı.