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    • Spor
    • 04.02.2021 Gazete
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    Teknik Direktörü : Savaşımız yeni başlıyor

    Teknik Direktörü , “Bizim savaşımız daha yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmedi. Bu iş böyle devam etmeyecek. , ve bu maçta hakem yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi...” açıklamasında bulundu.

    Savaşımız yeni başlıyor
    Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, beraberliği sonrası taraftarlara umut dağıttı. Mücadelelerinin bitmeyeceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: "Bizim savaşımız daha yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Bu iş böyle devam etmeyecek. , ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Takdir haklarını rakipten yana kullandılar"



    ANTALYASPOR'A FUTBOL ELEŞTİRİSİ
    Yalçın ayrıca 'u savunma futbolu sebebiyle eleştirdi. Başarılı hoca rakip ile ilgili, "Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Kalecimiz terlemeden maçı bitirdik" dedi.

    MENSAH KONYA'DA YOK
    Antalya maçında sarı kart gören lı Mensah, cezalı duruma düştü. Mensah, Konya maçında olmayacak.



    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı , Antalya karşısında etkili bir oyun oynasa da performansı takımına galibiyet için yeterli olmadı.




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    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Savaşımız yeni başlıyor