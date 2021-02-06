Dev derbi öncesi şok sözler: Hakemler Fenerbahçe forması giyiyor

Kadıköy'de büyük buluşma… F.Bahçe ve Galatasaray Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da start alacak derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak.



Fenerbahçe Galatasaray maçında önemli eksikler Erol Bulut'un canını sıkarken başarılı hoca stratejiyi eldeki oyunculara göre kurdu. Şok presle topu kapıp direkt kaleye gidilecek. Sabır ve disiplinden taviz verilmeyecek. Fenerbahçe'nin dikkatini Onyekuru'nun üzerine vereceğini hesap eden Terim sol gösterip sağ vuracak. Caner ve Thiam'ın savunma zaafını hedef alan Terim, Babel- Yedlin ikilisini kullanacak.



Maç öncesi heyecan dozu şimdiden yükselirken, usta spor yazarı Hıncal Uluç derbiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



İşte Hıncal Uluç'un o yazısı;