Dev derbi öncesi şok sözler: Hakemler Fenerbahçe forması giyiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak dev derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak. Kanarya ezeli rakibini yenerek puan farkını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Cimbom ise geçen yıl olduğu gibi 3 puanı istiyor. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Maç öncesi heyecan dozu şimdiden yükselirken, usta spor yazarı Hıncal Uluç derbiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Kadıköy'de büyük buluşma… F.Bahçe ve Galatasaray Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da start alacak derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak.
Fenerbahçe Galatasaray maçında önemli eksikler Erol Bulut'un canını sıkarken başarılı hoca stratejiyi eldeki oyunculara göre kurdu. Şok presle topu kapıp direkt kaleye gidilecek. Sabır ve disiplinden taviz verilmeyecek. Fenerbahçe'nin dikkatini Onyekuru'nun üzerine vereceğini hesap eden Terim sol gösterip sağ vuracak. Caner ve Thiam'ın savunma zaafını hedef alan Terim, Babel- Yedlin ikilisini kullanacak.
Maç öncesi heyecan dozu şimdiden yükselirken, usta spor yazarı Hıncal Uluç derbiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte Hıncal Uluç'un o yazısı;
Sahte Federasyon'un Sahtekârlar Ligi!.
Yukardaki başlığı yazdım ve bilgisayar ekranıma, sağ dibe baktım. Saat tam 10.16.. Yani Derbi(!)ye, 34 saatten az kalmış.. Ve az evvel Google'a sordum. Derbi hakemi hâlâ belli değil..
Türkiye Futbol Federasyonu'nun(!) maça 34 saat kala, hâlâ bir derbi hakemini atayamadığını hatırlıyor musunuz, Süper(!) Lig tarihinde..