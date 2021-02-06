Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.









BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi



Ligde son beş maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 16. sırada girdi. Son üç maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Rafael'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.