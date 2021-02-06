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    • 06.02.2021 16:11
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    • 06.02.2021 16:13
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    yayını! radyodan dinle!

    Süper Lig'de oynanacak dev maç radyodan dinle! yayını merak ediliyor. Dev maçın başlamasına yalnızca sayılı saatler kaldı. Saat 19:00'de başlayacak Süper Lig maçının canlı yayını beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek. Maçı izleme imkanı olmayan futbol severler de radyo anlatımını merak ediyor. me yolları haberimizde!

    takvim.com.tr
    FB GS maçı canlı radyo yayını! Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle!

    Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını merakla bekleniyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı ve saat 19:00'da başlayacak Süper Lig 24. hafta maçını radyodan takip etmek isteyenler, FB GS maçı canlı radyo yayınını sorguluyor.

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI RADYODAN DİNLE!

    Süper Lig maçları TRT Radyo canlı yayınıyla takip edilebiliyor. Süper Lig'in resmi radyo yayıncısı TRT Radyo olmuştu.

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI RADYO YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

    Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve beIn Sports 1 kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Bazı yabancı kanalların da bu maçı canlı yayınlaması bekleniyor. Maçları izlemek isteyenlerin bu ülkelerde yaşaması gerekiyor.

        Arena Sport 1 HD (cro)

        Arena Sport 2 HD (serbia)

        Az Tv(Azerbaycan)

        beIN Sport Max 7

        beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

        BT Sport Extra Red Button

        OTE Sport 7 HD

        Sky Sport 8 (Germany)

        Sport Tv1 (Portugal)

        Supersport Maximo 1

        Viasat Xtra 3

        İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

        Fox Soccer 2GO

        Proximus 11+ HD (Belçika)

        TeleClub Sport PPV /HD

        ViaPlay (Denmark)

        ViaPlay (Finland)

        ViaPlay (Norway)

        ViaPlay (Sweden)
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        Haberler Spor FB GS maçı canlı radyo yayını! Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle!