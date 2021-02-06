

DEV DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak dev derbide düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çakır, kariyerinde 13. kez bu dev derbiyi yönetecek. Çakır'ın görev aldığı önceki derbilerde Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez galip gelmişti.

Fenerbahçe bugün Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Maça ve rakibe göre değişik stratejiler belirleyen teknik direktör Erol Bulut ezeli rakibi yıkacak planı yaptı. Bulut'un derbi stratejisi sabır ve disiplin üzerine kurulu.