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    • 06.02.2021 10:09
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    11'ler! saat kaçta hangi kanalda?

    11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dev derbi saat kaçta hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek derbi için nefesler tutuldu. Dev maça saatler kala maçın 11'leri de merak ediliyor. İki takım da devre arasında birçok transfer yaparken, yeni transferlerin bu maçta oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler! FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler açıklandı mı? FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu gündem oldu. Süper Lig'in 24. haftasında iki dev takımın mücadelesi nefes kesecek. Derbi öncesi futbol severler muhtemel 11'leri de merak ediyor. İki takımın yeni transferlerinin bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda? FB GS maçı 11'ler açıklandı mı?

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci derbide forma giyemeyecek. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi devam eden Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

    Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda izolasyon süreci nedeniyle antrenmana çıkamayan yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed

        FB GS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

        EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

        Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

        BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK

        Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

        SON 4 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler! FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda?