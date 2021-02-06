Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler! FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler açıklandı mı? FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu gündem oldu. Süper Lig'in 24. haftasında iki dev takımın mücadelesi nefes kesecek. Derbi öncesi futbol severler muhtemel 11'leri de merak ediyor. İki takımın yeni transferlerinin bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda? FB GS maçı 11'ler açıklandı mı?
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci derbide forma giyemeyecek. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi devam eden Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda izolasyon süreci nedeniyle antrenmana çıkamayan yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed