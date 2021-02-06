Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler! FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 11'ler açıklandı mı? FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu gündem oldu. Süper Lig'in 24. haftasında iki dev takımın mücadelesi nefes kesecek. Derbi öncesi futbol severler muhtemel 11'leri de merak ediyor. İki takımın yeni transferlerinin bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki FB GS maçı saat kaçta hangi kanalda? FB GS maçı 11'ler açıklandı mı?