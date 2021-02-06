Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi heyecanla bekleyen taraftarların akşam saatleriyle birlikte heyecanı doruklara çıktı. Karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını merak edenler bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, FB GS derbisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray CANLI anlatım seçeneği...
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
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İşte maça dair bilgiler;
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.
Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.