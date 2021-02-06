Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi heyecanla bekleyen taraftarların akşam saatleriyle birlikte heyecanı doruklara çıktı. Karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını merak edenler bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, FB GS derbisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray CANLI anlatım seçeneği...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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İşte maça dair bilgiler;