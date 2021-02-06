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    • 06.02.2021 21:23
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    CANLI anlatım izle! FB GS derbisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

    canlı anlatım izle seçeneği futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dev derbide hangi takımın mücadeleyi kazanacağını heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı naklen takip etmek isteyen futbolseverler akşam saatlerinde FB GS derbisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.

    Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi heyecanla bekleyen taraftarların akşam saatleriyle birlikte heyecanı doruklara çıktı. Karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını merak edenler bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, FB GS derbisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray CANLI anlatım seçeneği...

    FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte maça dair bilgiler;

    MUHTEMEL 11'LER

    GALATASARAY: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

    FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

    GALATASARAY CEPHESİ

    Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

    Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

        SON 4 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

        Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

        Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

        FEGHOULI FORMA GİYEMEYECEK

        Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

        İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

        Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        FENERBAHÇE CEPHESİ

        Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

        En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

            FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

            Fenerbahçe, bugünkü derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

            Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

            GUSTAVO'NUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

            Ligde bugün oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanıyor.

            Gustavo, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve mücadeleye devam edememişti.

            Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luiz Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak.

            EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

            Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

            Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

            Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

            BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK

            Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

            Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

                SINIRDAKİLER

                Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

                Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

                Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.
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                Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray CANLI anlatım izle! FB GS derbisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?