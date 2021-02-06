Fenerbahçe - Galatasaray derbisi CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor.
48 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki farkı 6 puana çıkaracak. Sarı kırmızılılar ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da deplasmanda kazanırsa zirvede puanlar eşitlenecek ve zirve yarışı yeniden başlayacak.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta