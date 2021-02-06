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    • 06.02.2021 17:55
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    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım

    'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. 48 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederse aradaki puan farkını pekiştirecek. Derbiyi sarı kırmızılılar kazanırsa zirve yarışımda puanlar eşitlenecek. Hakem yönetiminde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor.



    48 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, kazanması halinde Galatasaray ile arasındaki farkı 6 puana çıkaracak. Sarı kırmızılılar ise geçen sezon olduğu gibi bu sezon da deplasmanda kazanırsa zirvede puanlar eşitlenecek ve zirve yarışı yeniden başlayacak.



    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta



        Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed



        FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ CANLI ANLATIM İZLE



        DEV DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
        Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak dev derbide düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çakır, kariyerinde 13. kez bu dev derbiyi yönetecek. Çakır'ın görev aldığı önceki derbilerde Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez galip gelmişti.



            ÇAKIR YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİLERİ

            28/09/19 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

            22/10/17 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

            20/11/16 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

            08/03/15 Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray

            18/10/14 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe

            12/05/13 Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

            12/08/12 Galatasaray 3 - 2 Fenerbahçe

            12/05/12 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

            28/03/10 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe

            27/02/08 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe

            22/04/06 Fenerbahçe 4 - 0 Galatasaray

            08/03/06 Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray




            FATİH TERİM BELHANDA'YI UYARDI
            Teknik patron Fatih Terim, F.Bahçe derbilerinde 2 kez kırmızı gören Faslı oyuncudan, tahriklere kapılmamasını istedi.



            RYAN BABEL SÖZLEŞMEYE 1 ADIM UZAKTA
            Galatasaray'da bugün ilk 11'de olması beklenen Ryan Babel, derbide süre alması durumunda bu sezonki 20. resmi maçına çıkacak. Hollandalı yıldızın sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

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